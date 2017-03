Triple infanticide dans le Doubs : la mère placée en détention provisoire

Le père des bébés, âgé de 36 ans, avait également été placé en garde à vue lundi 13 mars, avant d’être remis en liberté. Selon le parquet, sa femme, qui avait accouché seule, lui avait caché ses grossesses et il ignorait la naissance des bébés. Des expertises psychiatriques vont être menées sur la jeune femme afin de déterminer si ces homicides sont liés à un cas de déni de grossesse ou de dénégation de ces grossesses.





Le père avait donné l’alerte à la police après avoir découvert les sacs contenant les corps des nourrissons. Le couple a déjà deux enfants âgés de 3 et 7 ans et ne souhaitait pas en avoir d’autres. Selon les enquêteurs, la jeune femme s’occupait très bien de sa famille et ne voulait pas être de nouveau enceinte.