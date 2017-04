Trisomie 21 : le CHU de Limoges condamné pour ne pas avoir diagnostiqué l'anomalie chromosomique d'un bébé

En 2010, Céline avait mis au monde son troisième enfant. Quelques jours plus tard, les parents de Maylis apprennent qu'elle est atteinte de trisomie 21.





" Tous les examens postnataux n'avaient pas été réalisés suite à une erreur d'analyse. Une prise de sang avait pourtant révélé que la maman présentait un risque élevé de mettre au monde un enfant trisomique, rapportent nos confrères . Mais alors qu'elle s'apprête à réaliser une amniocentèse, un médecin réalise un dernier calcul et en déduit que le risque n'est plus avéré et la dissuade de procéder à cette amniocentèse. Problème : le calcul, basé sur la mesure de la clarté nucale du fœtus lors d'une échographie, est faux".





Le tribunal administratif, dans sa décision, rappelle que le 6 juillet 2015, la défense du CHU avait soutenu qu'il s'agissait d'une "simple erreur de diagnostic". Il vient de reconnaître la responsabilité de l'établissement dans cette affaire.