Trois personnes interpellées à Colmar pour viol en réunion

Les deux jeunes de 13 et 16 ans, l'on contraint à subir un viol en l'invectivant violemment a poursuivi le procureur. Les deux personnes qui étaient avec elles auraient quitté les lieux lors de l'agression. Elles ont donc également été interpellées et placées en garde à vue pour "non empêchement de commission d'un crime".





Une information judiciaire doit être ouverte vendredi par le parquet de Colmar pour "viol en réunion". Jeudi soir, les trois suspects étaient toujours en garde à vue.