Trop affectée et "par respect pour les familles des victimes", Jenifer renonce à sa tournée

Continuer la tournée n'était plus possible. Ce mercredi, soit trois jours après l'accident qui a coûté la vie à deux personnes sur l'autoroute qui ramenait la chanteuse et son groupe d'un concert à Bruxelles, Jenifer a annoncé qu'elle "était dans l'incapacité" de poursuivre la tournée qui devait recommencer lundi 13 mars à Nancy et a annulé ou reporté les dates à venir.





Par le biais d'un post sur Facebook, dans lequel elle est revenue sur le tragique moment et a expliqué qu'une enquête était en cours pour déterminer les circonstances exactes, elle a écrit avoir "le cœur trop lourd pour trouver les forces physiques et psychologiques nécessaires" afin de continuer à donner des concerts.





Légèrement blessée au niveau du tibia, la chanteuse de 34 ans a tenu à transmettre ses condoléances aux familles des victimes (Claire Ponchy une jeune fille originaire de l'Oise et le footballeur Youcef Touati). Elle a aussi donné des nouvelles sur l'état du conducteur de la voiture percutée par le minivan du groupe, qui "semble s'être stabilisé, [mais] gardera vraisemblablement de lourdes séquelles".





"Dès lors, au regard de ce drame, vous comprendrez mon incapacité à poursuivre cette tournée immédiatement. C'est une marque de respect que je dois aux personnes directement touchées par cet accident".