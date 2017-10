Ultra-droite : qui est Logan Nisin, soupçonné d'avoir projeté un attentat contre des hommes politiques et des mosquées ?

Il est le dénominateur commun. Les neuf hommes, dont trois mineurs, gravitant pour la plupart dans la mouvance ultra-droite, et une femme arrêtés ce mardi par la Sdat étaient tous en lien avec Logan Alexandre Nisin, un ancien militant de l'Action Française Provence. Le jeune homme, âgé de 21 ans, avait quant à lui était interpellé le 28 juin à Vitrolles avant d'être mis en examen début juillet pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".





C'est en découvrant que Logan Nisin était l'administrateur d'une page Facebook à la gloire de l'extrémiste de droite norvégien Anders Behring Breivik, auteur d'une tuerie qui a fait 77 morts en Norvège en 2011, que les enquêteurs avaient décidé de lui mettre le grappin dessus. Dans son ordinateur, ils avaient découvert qu'il planchait sur un projet baptisé "OAS". Un nom reprenant l'acronyme de l’Organisation de l’armée secrète, groupe paramilitaire d'extrême droite responsable, au début des années 1960, d’une campagne d'attentats sanglants contre l’indépendance de l’Algérie.





Logan, lui, disait vouloir "enclencher la 'remigration' de la France", concept très apprécié de la mouvance identitaire qui consiste à contrer la non moins appréciée théorie du "grand remplacement", qui veut que les populations d'ascendance européenne seraient remplacées par une population en provenance d'Afrique noire ou du Maghreb. Plusieurs armes et un gilet pare-balles avaient été retrouvés à son domicile. Deux cibles potentielles seront identifiées : Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner, mais aussi un restaurant indien et un marché aux puces de Marseille.