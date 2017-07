Un an après l'attentat de Nice (2/5) : "Un jour, il a pris un nounours des enfants et l’a poignardé", raconte l'ex-femme de Lahouaiej-Bouhlel

"Il lui est arrivé de pousser la petite quand elle venait près de lui alors qu’il était à l’ordinateur", détaille-t-elle. Elle ajoute : "Une fois, alors que j’étais sortie contre son avis, il a pris un des nounours des enfants et l’a poignardé. Il avait découpé les matelas et saccagé la chambre où je dormais avec les enfants". Régulièrement, Lahouaiej-Bouhlel réveille sa femme en lui jetant en pleine nuit un verre de vin au visage, urinant sur ses pieds et l’insultant. Dans l’unique but qu’elle quitte le domicile. "Il faisait tout pour que je parte", explique-t-elle.





"Il s’aimait, il était narcissique ?", demande l’enquêteur de la Sdat. "Oui, c’était toujours lui d’abord, quand il faisait de la musculation, il me demandait de le prendre en photo pour voir ses progrès, il faisait très attention à sa personne", répond-elle. Interrogée sur ses sentiments envers son ancien mari, elle indique, fermement : "Non, je ne l’aimais plus, il était méchant avec moi". Avant d’ajouter : "Je répète que si j’avais su, j’aurais appelé la police. Je n’ai aucune peine pour lui mais pour ce qu’il a fait à des innocents."