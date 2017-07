Un an après l’attentat de Nice (3/5) : "Si j’avais su, je ne lui aurais pas donné cette arme", se défend le dealer de Bouhlel, le terroriste du 14 juillet

ENQUÊTE – LCI a pu consulter l'intégralité de la procédure judiciaire de l’attentat de Nice. Nous revenons sur les progrès de l’enquête et les zones d’ombre entourant, toujours un an après, l’attentat qui a fait 86 morts sur la Promenade des Anglais. Dans ce troisième volet, nous nous intéressons à l’environnement criminel de Lahouaiej-Bouhlel : une poignée de délinquants niçois et de trafiquants de drogue qui ne le prenaient pas vraiment "au sérieux"…