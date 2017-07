Un an après l’attentat de Nice (4/5) : les troubles de la personnalité de Bouhlel

ENQUÊTE – LCI a pu consulter l'intégralité de la procédure judiciaire de Nice. Un an après, nous revenons sur les zones d'ombre et les progrès de l'enquête. Dans ce quatrième volet, nous nous intéressons à la personnalité "borderline" de l’auteur de la tuerie. L’enquête s’est désormais déplacée en Tunisie où les policiers ont recueilli les témoignages de sa famille et de son ancien psychologue, qui l’avait diagnostiqué schizophrène quand il avait 19 ans…