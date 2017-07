Un an de l’attentat de Nice : pourquoi certains camions avaient et ont toujours le droit de circuler sur la promenade des Anglais

Dans une conférence de presse donnée le 15 juillet au lendemain de l'attaque, le procureur de la République François Molins avait indiqué que le camion conduit par Mohamed Lahouaiej Bouhlel était un engin "frigorifique". Le 19 juillet pourtant, France Bleu Azur révélaient eux que le Renault Midlum de livraison conduit par le terroriste n'avait pas cette spécificité.





Nos confrères ajoutaient que "frigorifique ou pas, le camion n'avait rien à faire sur la voie publique le 14 juillet car la législation est très claire, et elle est la même partout en France". "Sur l’ensemble du réseau routier, les véhicules ou les ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC affectés aux transports routiers de marchandises dangereuses ou non-dangereuses, à l’exclusion des véhicules spécialisés et des matériels et engins agricoles, n’ont pas le droit de circuler du samedi 22h au dimanche 22h. Cette interdiction générale s’applique également les veilles de jours fériés à partir de 22h et jusqu’à 22h le lendemain". Ce camion blanc de 19 tonnes était donc concerné par l'arrêté préfectoral" Et ’attentat a été commis un jeudi soir…





Outre cet arrêté préfectoral, la promenade des Anglais, comme l’ensemble de la Ville de Nice, fait l’objet d’un arrêté municipal permanent (2014-03878 du 29 septembre 2014) interdisant la circulation des véhicules dont le poids total est égal ou supérieur à 3,5 tonnes. Comment alors le camion de 19 tonnes conduit par Mohamed Lahouaiej Bouhlel a-t-il pu emprunter à plusieurs reprises des voies qui lui étaient pourtant interdites ?