Un chauffeur routier roumain soupçonné d’avoir violé et tué en série à travers l’Europe

FAITS DIVERS - Catalin Ciolpan, un chauffeur routier roumain âgé de 40 ans, a été arrêté et écroué le 2 juin dernier en Allemagne. Suspecté d’avoir violé et tué une Française et une Allemande, en Autriche et en Allemagne, il pourrait avoir sévi auparavant à quatre reprises, dans son pays.