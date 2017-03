Un dentiste condamné pour s’être coupé le doigt afin de toucher des indemnités

Cité par Le Parisien, Me Michel Valiergue, son avocat, a indiqué que "comme il avait de très bonnes garanties, coûtant non pas un doigt mais un bras aux assureurs et souscrites au moment de l'achat de sa patientèle, de ses locaux, de sa maison, ceux-ci ont commencé par payer pendant six mois avant de demander des expertises dont la sixième a dit qu'il y avait peut-être des doutes".





Saisi d’une plainte commune des quatre assureurs, le parquet instruit alors le dossier et après enquête de la gendarmerie, les soupçons d'escroquerie se confirment. Lors du procès, le procureur requiert deux ans de prison avec sursis pour "escroquerie et tentatives d’escroquerie " ainsi qu’un remboursement des sommes versées par les assurances.