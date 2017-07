Un grand félin en liberté erre-t-il dans la Manche ? La préfecture appelle à la prudence

FÉLIDÉ NON IDENTIFIÉ - Après deux signalements jugés sérieux, une trentaine de gendarmes manchois et un hélicoptère se sont mis vendredi sur la trace de ce qui pourrait être un lion ou un lynx . L'opération s'est avérée infructueuse, mais la préfecture recommande à toute personne qui verrait l'animal "de ne pas s'en approcher et de prévenir immédiatement" les autorités.