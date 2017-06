Un homme tente de foncer dans la foule au volant de son 4x4 devant la mosquée de Créteil, son geste demeure inexpliqué

Un peu plus tard dans la soirée, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a lui aussi livré sa réaction et a notamment assuré la communauté musulmane de son "total soutien". "Gérard Collomb s’associe à l’émotion de la communauté musulmane et l’assure de son total soutien après l’interpellation, à Créteil, d’un homme ayant tenté de forcer, au volant de son véhicule, l’accès au parking d’une mosquée, indique un communiqué du ministère. Il salue la réactivité des fonctionnaires de police qui ont procédé à l’interpellation rapide de l’auteur des faits, dont les motivations exactes devront être déterminées par l’enquête judiciaire diligentée par le service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne."