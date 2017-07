VIDÉO - Une centaine d'hectares partis en fumée à Castagniers, près de Nice, deux pompiers blessés

La préfecture des Alpes-Maritimes a appelé les riverains à laisser libre l'accès aux secours, fermant en outre les routes Nice/ Digne et Digne / Nice à la circulation. Les habitants ont été confinés dans leur habitation mais aucune évacuation n'a été nécessaire pour l'heure. Selon les informations de l'envoyé spécial de TF1, deux pompiers ont été légèrement bléssés et un camion incendié. La topologie des lieux, le village est installé sur une colline, ne facilite pas le travail des pompiers. "On prie pour que nos maisons ne soient pas touchées", affirmait lundi soir une jeune femme regardant les flammes lécher les contours des habitations.

De son côté, Éric Ciotti, président du département, présent sur les lieux, a affirmé son soutien aux sapeurs-pompiers.