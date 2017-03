Un passant blessé par balle au visage à Toulouse : un attaquant du PSG prêté au TFC placé en garde à vue

"Je marchais tranquillement, c’était 13h30. Une voiture est arrivée à ma hauteur, m’a suivie pendant quelques mètres et s’est arrêtée devant moi. La vitre côté passager s’est baissée et moi naïvement j’ai pensé que la personne avait besoin d’un service. Je me suis approché, et à ce moment-là, de manière simultanée, j’ai entendu un bruit, comme une petite détonation, et surtout j’ai senti une très vive douleur à l’oreille. Rapidement je me suis mis à saigner et j’ai compris ce qui venait de m’arriver". Telle est la version des faits racontée par la victime, encore sous le choc, à France 3 Midi-Pyrénées.





Samedi 11 février dernier, avenue Frizac, à Toulouse, un passant a été la cible d’un projectile tiré à bout portant depuis une voiture. L’enquête a révélé qu’il s’agissait d’un tir de pistolet à air comprimé, une arme non-létale mais qui peut s’avérer dangereuse. "Ce qui est assez surréaliste, c’est que la voiture n’a pas redémarré tout de suite. Elle est restée la vitre baissée, le conducteur me regardait, on se regardait et ça a duré une trentaine de secondes. Et la voiture a redémarré tout doucement". Tout juste le temps pour l'homme de relever la plaque d’immatriculation.