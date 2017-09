Un pasteur évangéliste à la tête d'un vaste réseau de prostitution à Lyon

Après 15 mois d'enquête, un vaste réseau de proxénétisme a été démantelé cette semaine par les policiers de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) et la police judiciaire de Lyon. 18 personnes, sept hommes et onze femmes ont été interpellées à Lyon, au Havre, à Nîmes, au Portugal et en Italie.





À la tête de ce système "très pyramidal", "un pasteur de confession évangélique", qui prêchait notamment à Montpellier, gérait les "mamas" qui, elles, "s'occupaient des filles", a expliqué le patron de l'OCRTEH, Jean-Marc Droguet. Au moins une cinquantaine de Nigérianes ont été prisonnières du réseau de prostitution mais "il y en a certainement beaucoup plus", a-t-il estimé. Parmi ces victimes, "il n'y a pas de mineure", a ajouté Jean-Marc Droguet.