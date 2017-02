La Réunion : un prêtre placé en détention après avoir violé une mère et son fils

"Il a une personnalité extrêmement forte. Il a une influence importante sur les fidèles", a indiqué Éric Tuffery, procureur de la République, dans une conférence de presse tenue vendredi en fin d'après-midi. Alors que le magistrat évoque d'autres plaintes qui pourraient arriver, l'avocat de l'accusé, Me Jean-Claude Jebanne, a assuré que son "client a tout reconnu lors de sa confrontation (avec la mère et le fils) ce matin. Il pleure beaucoup. Il regrette pour eux et pour lui. Il s'est préparé et a accepté l'idée de partir en prison".





De son côté, Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de La Réunion a déclaré que Fabrice Ibrahim avait "sali l'Église", et qu'il était nécéssaire qu'un "tolérance zéro" soit appliquée "pour les actes de pédophilie de la part de n'importe qui et surtout d'un curé".