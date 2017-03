Un violon de maître volé à Paris il y a deux ans retrouvé en Serbie

Un peu plus d'un mois après le cambriolage dans le nord de Paris, le luthier de Brescia reçoit en effet un mail d'un mystérieux correspondant, un Serbe qui souhaite faire estimer un violon et joint des photographies de l'instrument. Filippo Fasser entre en relation avec un de ses confrères parisiens, qui alerte à son tour la victime.





Très rapidement, à la demande des Français, les policiers serbes identifient l'expéditeur du mail, installé à Prijepolje, petite ville du sud déshérité de la Serbie. La perquisition de sa maison, en septembre 2015, permet de mettre la main sur l'instrument qui, au terme de la procédure serbe, a donc été remis à la justice française mercredi 22 mars à Belgrade.





Lors de la cérémonie de restitution, le ministère serbe de l'Intérieur, Nebojsa Stefanovic, et l'ambassadrice française, Christine Moro, ont loué la coopération policière entre leurs deux pays, selon le communiqué de l'ambassade. Christine "Moro a relevé qu'une enquête comparable avait déjà été résolue quelques années plus tôt, avec la restitution d'un tableau de Claude Monet, également dérobé en France et retrouvé par la police serbe", selon le texte.