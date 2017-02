Une Canadienne condamnée pour avoir dissimulé six corps de bébés

La cause de la mort n'a pu être établie en raison de l'état de décomposition des corps lors de leur découverte. Ils avaient été retrouvés dans des sacs-poubelles, dans des récipients en plastique et l'un d'entre eux avait été coulé dans du ciment. Andrea Giesbrecht a été inculpée le 20 octobre 2014, jour de la découverte des premières dépouilles par des employés d'un centre de stockage dans lequel elle louait un espace. Les employés voulaient vider et nettoyer le box, car elle était en défaut de paiement.