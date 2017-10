VIDÉO - "Chasse aux DRH" au Bois de Boulogne : 41 arrestations et plusieurs véhicules incendiés

Plusieurs photos montrent que ce rassemblement statique a bien eu lieu, avec de nombreux drapeaux Solidaires. Plusieurs membres du syndicat qui ont participé au rassemblement affirment n'avoir vu aucune arrestation ni dégradation sur le lieu de ce rassemblement statique.





"Nous, on a déclaré le rassemblement, on venait dénoncer ce rassemblement de DRH et dire que Muriel Pénicaud n'est pas la 'DRH de l'entreprise France'", affirme une participante. Une autre dit avoir vu "d'autres persones, dans les bois", et affirme que "ceux qui ont été interpellés ne font pas partie de Solidaires, ils manifestaient et ont été arrêtés après avoir quitté le rassemblement".





"Ce n'est pas notre mode d'action", affirme une participante à propos des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. "C'était un petit rassemblement, on s'est surtout amusés de voir les voitures des DRH ne pas pouvoir accéder au restaurant", a ajoute-t-elle. "Notre action est réussie, nous voulions faire la lumière sur cet événement, et nous constatons que Muriel Pénicaud n'est finalement pas venue", conclue la syndicaliste.





Plusieurs membres de Solidaires affirment que, sur les 41 personnes arrêtées, 25 ont été relâchées. Contacté par LCI, le parquet de Paris n'a pas répondu à cette heure pour infirmer ou confirmer.