Verdun : une course-poursuite à 240 km/h pour échapper aux gendarmes

Pour un peu, les gendarmes du peloton motorisé de Verdun se seraient crus dans un film vendredi dernier. Ils ont été obligés de zigzaguer à travers les voitures sur l’autoroute A4 et de réaliser des pointes à 240 km/h pour rattraper un conducteur qui ne voulait pas s’arrêter après un contrôle de vitesse. Flashé par le radar à 194 km/h et pris en chasse immédiatement, le chauffard a roulé le pied appuyé sur l’accélérateur de sa berline de location pendant plus de 70 kilomètres en direction de Reims, rapporte L’Est-Républicain.





Sa cavale a pris fin en tentant un dépassement par la droite sur la bande d’arrêt d’urgence, où sa voiture a fait un tête-à-queue pour se retrouver dans le sens inverse de la circulation. Interpellé et placé en garde à vue, il possède déjà un casier judiciaire fourni, avec de nombreuses mentions pour conduite sans permis. Selon L’Est Républicain, il ne l’avait tout simplement jamais obtenu. Placé en détention provisoire par le juge à la suite de sa garde à vue, il passera ce lundi devant le tribunal correctionnel de Verdun.