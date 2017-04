Une erreur médicale les prive de leur fille pendant plus de 3 ans

C'est un cauchemar de plus de trois ans qu'ont vécu Yoan et Sabrina, parents de la petite Louna. Février 2012, leur bébé de trois mois souffre de plusieurs symptômes dont des bleus sur son visage. Louna est alors hospitalisée au CHU de Nancy et les médecins remarquent la présence de plusieurs hématomes sur le corps de la fillette.





La mère de Louna explique alors aux médecins qu’elle-même souffre d’une maladie rare "l'angio-œdème héréditaire" qui se traduit par l’apparition d'hématomes sur le corps. Pour Sabrina, sa fille est peut-être atteinte de la même maladie. Mais l’équipe médicale émet des doutes et alerte la justice pensant que l’enfant est victime de maltraitance. Une première expertise confirme alors des actes de maltraitance sur la fillette.