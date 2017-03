Finistère : une fillette décède d'une méningite de type B

L'ARS a précisé qu'une soixantaine de personnes s'étaient vues prescrire des antibiotiques. "Il faut qu'il y ait eu un contact long et prolongé avec la personne" infectée, a expliqué à l'AFP Pierre Guillaumot, médecin-inspecteur à l'ARS de Bretagne et directeur adjoint à la Veille et Sécurité sanitaire. Il a précisé qu'il existait un vaccin contre ce type de méningite, "une infection invasive à méningocoque B", qui ne pouvait cependant être utilisé que dans certaines conditions qui n'étaient pas réunies pour cette affaire.





Une psychologue scolaire s'est rendu mercredi matin dans l'école, a précisé Mr Le Guellec.