Une jeune polyhandicapée privée de son siège spécialisé dans un vol Barcelone-Paris de la compagnie Vueling

Pour les 18 ans de sa fille, Amarantha Bourgeois lui avait offert un voyage à Barcelone. Lucy, dont la motricité et la tonicité sont équivalentes à celles d’un nourrisson de 3 mois, doit voyager avec un siège spécialisé afin de la maintenir correctement assise.





Comme elle le confie à nos confrères du Parisien, la préparation du voyage a été extrêmement longue et compliqué. "J’avais mis trois mois à tout organiser. J’ai contacté la compagnie Vueling pour connaître les dimensions de leurs sièges et faire réaliser un équipement sur mesure par un orthoprothésiste", dit-elle. Au total, ce siège coûtera 1200 euros à Amarantha.





Lorsqu’elles partent le 2 juillet pour Barcelone, tout se passe très bien. Deux employés du service aux personnes à mobilité réduite prennent en charge Lucy et l’amènent dans l’avion. Malheureusement pour elle, le siège spécialisé ne rentre pas dans la place qu’a réservée Amarantha. Une hôtesse suggère d’installer le siège au premier rang de l’avion car il y a plus de place pour les jambes. Le pilote accepte que la jeune fille soit installée au premier rang et laisse même sa mère s'asseoir à ses côtés sans lui demander de supplément.