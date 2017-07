Une maternité des Vosges condamnée à verser plus de 8 millions d’euros après une erreur médicale

La bataille judiciaire entre la famille d’une jeune femme polyhandicapée et le centre hospitalier de Remiremont, dans les Vosges, où sa maman avait accouché, prend fin. Après 19 ans de procédures, le tribunal administratif de Nancy a donné raison à l'habitante de Vagney et a condamné la maternité à lui verser plus de 8 millions d'euros.





En cause, une erreur médicale qui remonte à 1998. A l'époque, l'équipe médicale n'a pas détecté que le nouveau-né était en souffrance foetale. Un syndrome qui se manifeste par une diminution de son oxygène. Le bébé a ensuite dû être réanimé et il est resté hospitalisé pendant trois mois et demi.