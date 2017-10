Une minute de silence observée à Marseille en hommage à Mauranne et Laura, tuées gare Saint-Charles

"Nous sommes là pour honorer la mémoire des Laura et Mauranne et victimes d’un attentat odieux dimanche à la gare Saint-Charles" a déclaré Yvon Berland, le doyen de l'université marseillaise. Mauranne était étudiante en médecine à l'université de la Timone depuis 2015. Elle allait entamer sa troisième.





"On a la douleur de vivre ce moment. On accompagne par nos pensées Laura, Mauranne, la famille et leurs proches(...) nous restons solidaires et nous ferons toujours face ensemble" (au terrorisme NDLR) a-t-il ajouté.