Une tortue luth de plus de 300 kg retrouvée morte sur une plage de Gironde

Matthieu Coutant, directeur de l'Aquarium de La Rochelle et du Centre d'étude et de soin des tortues marines, a indiqué que les causes de la mort devraient être établies mardi, "après autopsie". "La date de la mort sera en revanche plus dure à déterminer car un travail est en cours pour créer un logiciel de modèle de dérive", a-t-il expliqué. Selon lui, "il est très possible qu'on retrouve du plastique dans les entrailles de l'animal".





Le Centre étudie les tortues depuis 30 ans et, durant cette période, il a été procédé à une centaine d'autopsies. Et dans 40 à 45% des cas, on a retrouvé du plastique. Pour autant, cela ne constitue pas forcément les causes de la mort. Cela signale juste l'impact de l'homme, a ajouté Matthieu Coutant. Les tortues luth, une espèce protégée car menacée d’extinction, viennent en été le long des côtes françaises pour se nourrir de méduses. Entre 20 et 50 observations sont réalisées chaque année et une dizaine de spécimens en moyenne sont retrouvés morts, principalement sur la côte Atlantique.