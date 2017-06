Val-de-Marne : frappé à coups de clé à molette parce qu'il voulait empêcher l'ouverture d'une bouche d'incendie

Avec la hausse des températures et des records atteints ces derniers jours en Ile-de-France, les ouvertures sauvages de bouches d’incendie se multiplient. Le phénomène n’est pas nouveau mais prend de plus en plus d’ampleur, avec bien souvent des débordements, des dégâts et des conséquences graves.





Jeudi dernier vers 19h30 à Orly (Val-de-Marne), un homme âgé de 37 ans a été frappé par des individus alors qu’il voulait protéger une bouche d’incendie de sa ville. Alors qu’il faisait plus de 35°C, La situation a dégénéré…