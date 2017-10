Valence : un détenu oublié durant plus de 14 heures dans une pièce de la prison

Que s'est-il passé dans la prison de Valence le 21 septembre dernier ? Selon France Bleu, un détenu a été "oublié" durant plus de 14 heures. Son avocat a porté plainte pour "délaissement", rapporte ce lundi la radio, précisant qu'une lettre a été également écrite à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Le couac se serait produit à l'issue d'une rencontre au parloir entre le détenu, un homme d'une quarantaine d'années, et ses parents. Un parloir où il attendait des surveillants… qui ne reviendront que bien des heures plus tard. "Il est resté sans eau, privé de nourriture et de toilette dans une pièce aussi grande que le sas entre deux wagons de trains" a raconté à France Bleu son avocat, Ivan Flaud.