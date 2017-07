Var : appel à témoins après la disparition de Nathan, 14 ans

Nathan, un adolescent de 14 ans, originaire de Bandol dans le Var, n'a plus donné signe de vie depuis douze jours. Ce mardi 4 juillet, la préfecture du Var a donc lancé un appel à témoins pour disparition inquiétante : "Nathan est un adolescent grand et mince. Il était vêtu d'un bermuda noir, d'un tee-shirt orange, d'une paire de claquettes à scratch et portait un sac à dos bleu le jour où il a disparu le 23 juin dernier", stipule l'appel à témoin diffusé sur les réseaux sociaux.