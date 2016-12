Var : le corps d'un homme découpé en quatre découvert au Pradet

Ce sont des passants qui ont fait la macabre découverte. Lundi soir vers 18h30, des promeneurs ont retrouvé le cadavre d'un homme, découpé en quatre morceaux, dans la commune du Pradet (Var), près de la mine de Cap Garonne, au-dessus du port des Oursinières, a indiqué le parquet de Toulon ce mardi, confirmant une information d'Europe 1.





Sa tête et son tronc étaient placés dans une large valise tandis que deux sacs, l'un contenant le bassin et les jambes découpées au-dessus des genoux, l'autre les tibias et les pieds, étaient posés à côté. Le tout avait été arrosé d'essence ou d'alcool et brûlait depuis peu de temps lorsque la découverte a eu lieu.