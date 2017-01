Var : Parce qu’il "ne travaille pas assez bien", un homme réduit en esclavage et torturé par son employeur

HORREUR - Un homme de 31 ans a été mis en examen pour "traite d'être humain" et "actes de torture et de barbarie". Ce maçon varois est soupçonné d'avoir humilié, maltraité et frappé un ressortissant Serbe qu'il retenait chez lui, dans le Var. Pour ces faits, il risque la perpétuité.