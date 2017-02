Vaucluse : 7 chats battus à mort dans un refuge de la SPA, la direction dénonce "un acte de cruauté gratuit" et cherche les coupables

Après cet acte barbare, c'est l'émotion qui demeure à l'Isle-sur-la-Sorgue. "C'étaient nos protégés. On les avait pris sous notre aile. On a du mal à en parler, reconnaît la secrétaire du refuge, la gorge nouée. C'est de la cruauté gratuite." Sur la page Facebook de l'association, les noms des sept félins "assassinés" sont énumérés, à savoir Charlot, Peluche, Kali, Mamie, Ninou, Mina et Jeanne. "On veut retrouver les auteurs de ce massacre", nous dit-on du côté de la SPA locale.





Jointe par téléphone, la gendarmerie de l'Isle-sur-la-Sorgue - en charge de l'enquête - n'a pas souhaité nous répondre.