Avignon : tragique accident de bateau sur le Rhône, un mort et cinq blessés

C'est un malheureux accident. Le drame a eu lieu dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 octobre à Avignon. L'embarcation effectuait des navettes su rle Rhône entre la rive et un bateau de tourisme. À son bord, quatre Britanniques et quatre Français, des amis âgés de 20 ans à 30 ans et leur pilote âgé d'une cinquantaine d'année.





Le bateau a heurté violemment vers 22h45 une balise de chenal du Rhône. Dans le choc, une ressortissante britannique, âgée de 27 ans, est décédée. Elle est passée par-dessus bord et a été retrouvée par 6 mètres de fond par les plongeurs, dans le secteur de Courtine, en aval d'Avignon.