Vaucluse : explosions en série dans un centre de stockage de bouteilles de gaz

Il était peu après 22 heures quand les habitants de la commune de Jonquières, dans le Vaucluse, ont entendu une série d'explosions. La raison : un incendie déclaré sur le site d'un transporteur où étaient entreposées des bouteilles de gaz, rapportent le Dauphiné Libéré et l'AFP.





Les gendarmes de tout le secteur ont été mobilisés et les riverains évacués. Un périmètre de sécurité a été établi dans cette zone "très peu urbanisée" et la route de Jonquières coupée. A minuit, les pompiers ne pouvaient toujours pas pénétrer sur les lieux en raison de la poursuite des explosions et des projections causées, ajoute le quotidien régional.





Le bruit des détonations aurait été entendu à des dizaines de kilomètres aux alentours, jusqu'à Avignon. Les pompiers disent avoir reçu "un nombre inimaginable d'appels" de personnes paniquées.