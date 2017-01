Vaucluse : l'auteur présumé du double homicide devant un stand de tir à Apt est décédé

FAIT DIVERS - L'homme âgé de 77 ans soupçonné d'avoir tué deux septuagénaires lundi devant un stand de tir à Apt (Vaucluse) avant de tenter de mettre fin à ses jours quelques minutes plus tard est décédé ce mardi des suites de ses blessures. Les gendarmes de la brigade de recherches d'Apt et de la section de recherches de Marseille sont chargés des investigations pour déterminer notamment les causes de ce drame.