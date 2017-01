Vendée : les gendarmes sur la trace d'un voleur de sous-vêtements féminins

L’affaire n’est pas banale et c’est l'une des victimes qui a décidé de la médiatiser. Depuis la mi-novembre, un individu sévit dans le sud de la Vendée, toujours selon le même modus operandi et avec un unique but : s’introduire dans les domiciles de particuliers pour s’en prendre à la lingerie des femmes.





"Les vêtements sont éparpillés, parfois souillés, parfois volés", indique une source proche du dossier à LCI. "Cinq plaintes ont été déposées à ce jour. L’enquête est en cours. Des constatations et des relevés ont été effectués et nous attendons les résultats", précise le procureur de la République de la Roche-sur-Yon, Hervé Lollic joint par notre rédaction.