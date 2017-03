Vénissieux : un corps retrouvé dans une voiture en flamme

Intervenus pour un habituel incendie de voiture dans le quartier des Minguettes au cours de la nuit de samedi à dimanche, les pompiers de Vénissieux ne s'attendaient pas à y faire une macavre découverte. Après avoir éteint les flammes qui dévoraient le véhicule, ils se sont aperçus qu’un corps se trouvait sur l’un des sièges avant. Selon Le Parisien, la victime serait un homme, dont l’identité et l’âge n’ont pas encore été relevés. Une enquête a été ouverte et confiée aux hommes de la Direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon pour établir l’identité de la victime et les circonstances de sa mort.