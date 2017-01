Vernon (Eure) : 2000 images pédo-pornographiques retrouvées chez un internaute

Un homme d'une trentaine d'années détenait chez lui à Vernon dans l'Eure quelque 2000 images pédo-pornographiques. Ce chômeur célibataire, qui vivait chez ses parents, a été repéré par une cellule de veille nationale qui a pour mission de traquer les internautes qui consultent et échangent ce type de contenus illicites. Comme le raconte le site Paris Normandie, les policiers ont retrouvé des photos et vidéos en analysant son matériel informatique. Les premiers faits ont été constatés en février 2016, tandis que les plus récents datent de ce début de mois.