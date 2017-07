VIDÉO - Affaire Grégory : ce qui a été reproché au juge Lambert

Propulsé sous les projecteurs, le magistrat avait surpris en multipliant les confidences à la presse dès les premiers jours de l'enquête. Il avait notamment révélé aux journalistes l'identité et la teneur des accusations portées par la jeune Murielle Bolle. Alors âgée de 15 ans, elle accuse son beau-frère, Bernard Laroche, d’avoir enlevé Grégory et est renvoyée chez elle. Le cousin du père du garçon est inculpé d’assassinat et écroué. Deux jours plus tard, Murielle Bolle revient sur ses propos. En cause selon certaines sources ? Des violences familiales l’auraient contrainte à se rétracter.