VIDÉO - "Affaire Théo" à Aulnay-sous-Bois : incidents cette nuit en Seine-Saint-Denis, 17 interpellations

La Seine-Saint-Denis a connu une nouvelle nuit de tensions. Malgré l'appel au calme, mardi, de Théo, le jeune homme victime d'un viol présumé lors de son interpellation, de nombreux incidents ont eu lieu dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis (93) peu après minuit, mercredi.





À Aulnay-sous-Bois, lieu de l'interpellation de Theo, 22 véhicules ont été incendiés et 3 fourgons de CRS endommagés, mais la police affirme que la nuit a été "globalement" calme. On dénombre 11 véhicules brûlés chez un concessionnaire de Sevran, un conteneur en flammes à Villepinte, plusieurs feux de poubelle au Blanc-Mesnil, et des jets de cocktails molotov dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis.