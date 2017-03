VIDÉO - Alerte enlèvement : Dolorès, la mère du petit Vicente, raconte le kidnapping de son fils

Le petit Vicente, "un mètre environ, cheveux châtain courts, yeux marron", porte des "lunettes de vue" et est "vêtu d'un haut de pyjama avec logo 'CARS' et d'un caleçon bleu", selon l'alerte enlèvement. Jason Lopez, "de type méditerranéen, yeux marron, cheveux courts noir et porteur d'une barbe courte", circulerait à bord d'une BMW ou d'une Mercedes noire, immatriculée dans le Puy-de-Dôme.





Condamné à de multiples reprises par la justice, le père kidnappeur est considéré comme "un homme violent" par les enquêteurs. Il avait déjà fait parler de lui en s'échappant à deux reprises de détention.





Selon une source proche de l’enquête, près de 1200 appels ont été reçus par la police judiciaire via le numéro d'appel 197 ce jeudi après-midi, mais aucun, pour l’instant, ne se serait encore révélé suffisamment déterminant pour retrouver l’enfant et son père.