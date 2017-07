VIDÉO. Orages à Paris : les images du métro inondé

Plusieurs stations de métro à Paris ont été fermées dimanche soir après avoir été inondées à la suite de violents orages qui ont touché la capitale, où les pompiers ont été submergés d'appels. Au total, un vingtaine de stations ont été touchées par ces inondations. Le trafic routier a également été perturbé sur les autoroutes, notamment l'A6.





Sur Paris et la petite couronne, les pompiers ont reçu plus de 1.700 appels entre 21h et 23h et ont "multiplié les interventions pour des épuisements d'eau, des infiltrations dans les caves". "Les secteurs les plus touchés ont été les 13e et 15e arrondissements de Paris et la Seine-Saint-Denis", a expliqué le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris.