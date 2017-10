VIDÉO - Attaque meurtrière au couteau à Marseille : la gare Saint-Charles évacuée, le quartier bouclé

Deux femmes ont été tuées sur le parvis de la gare Saint-Charles, dimanche après-midi. L’assaillant, qui a procédé à l’arme blanche, a été abattu par des militaires de l’opération Sentinelle. La gare de Marseille a été évacuée vers 14h30. Les faits se sont déroulés près d’une sortie de la gare qui mène directement aux quais. Les forces de l’ordre sont sur place pour sécuriser les lieux et attendre les équipes de déminage afin de vérifier que l’attaquant n’était pas équipé d’explosifs.





Sur les premières images, on voit les voyageurs sur les quais, encadrés par les militaires, quitter les lieux les mains en l’air. Selon un témoignage recueilli par LCI, les passagers ont dû quitter les trains, "se refugier en haut des quais avant d'être évacués de la gare pour qu'un périmètre de sécurité soit mis en place." D'autres passants, présents près des faits, se sont rués dans la gare en ordre dispersé.





Le trafic des TGV, trains et TER a été totalement interrompu. Dans la précipitation, de nombreuses valises ont été abandonnées sur place. En raison du plan Vigipirate, les équipes de la sécurité de la SNCF ont dû procéder à la vérification de chacune afin de s'assurer qu'aucune ne contient d'explosifs. Les voyageurs ont été autorisés à regagner la gare. Le trafic, notamment des TER et Intercités, reprend progressivement. "Nous avons reçu le feu vert de la part de la préfecture pour rouvrir une partie de la gare. Nous devrions avoir une reprise partielle et progressive", a expliqué un porte-parole de l'entreprise.