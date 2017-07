VIDÉO - Attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray : des images filmées quelques minutes avant l'attaque dévoilées

Le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel était égorgé en pleine messe par Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, deux terroristes se revendiquant de l'organisation Etat islamique. A la veille du premier anniversaire de sa mort et de l'hommage qui sera célébré dans l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray en présence d'Emmanuel Macron ce mercredi, des images de vidéosurveillance captées quelques minutes avant l'attentat ont été dévoilées.





TF1, qui proposait un point sur l'enquête dans son JT de 20H, les a diffusées pour la première fois ce mardi. On y aperçoit les deux jeunes islamistes rôdant autour de l'église dont ils sont sortis une heure plus tard en criant "Allahou akbar". Armés d'un couteau, de faux pistolets et de ceintures d'explosifs factices, ils avaient été abattus immédiatement par la police.





Les jeunes fichés S venaient de forcer Guy Coponet, 87 ans, à filmer l'assassinat du père Hamel. Aujourd'hui, l'octogénaire comme son épouse n'expriment ni colère ni haine. "On a simplement le regret qu'ils se soient embarqués dans pareille violence, qui les amenés à perdre la vie", ont-il confié au micro de TF1.