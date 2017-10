VIDÉO - Atterrissage d’urgence d’un A380 d’Air France : "Nous avons entendu un grand 'bang !'"

Un "problème moteur assez important" a obligé les pilotes du vol Air France AF66 reliant Paris à Los Angeles à atterrir en urgence au nord du Canada, samedi soir. Si la manœuvre s’est déroulée sans problèmes et a permis aux 520 occupants de l’appareil (496 passagers et 24 membres d’équipage) d’être évacués sans dommages, ils en ont été quittes pour une belle frayeur.





"Soudain, on a entendu un grand "bang", il y a eu un choc, comme si on avait heurté quelque chose", décrit John Birkead, présent dans l’avion avec sa femme. "Mais les moteurs semblaient continuer à tourner, l’avion poursuivait son vol. Ce n’est que cinq minutes plus tard qu’il s’est mis à faire du bruit, il s’est mis à beaucoup vibrer, violemment".