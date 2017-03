VIDÉO - Braquage à la bijouterie Cartier de Monaco : comment la police est parvenue à interpeller les malfaiteurs

Le casse de la bijouterie Cartier de Monaco a peut être trouvé son épilogue moins de 24heures après le hold-up. Trois nouvelles interpellations ont en effet eu lieu ce dimanche : deux personnes ont été interpellées à Monaco et une autre, interpellée en France à Roquebrune-Cap-Martin, a été placée en garde à vue à Nice. "On ne sait pas si c'est un membre du commando ou pas mais il présente des similitudes, on va essayer de déterminer son rôle exact", a indiqué une source proche de l'enquête. Une grande partie du butin a été retrouvée indique par ailleurs une source proche de l'enquête à l'AFP mais on n'en connait pas encore le montant.





L'établissement de luxe avait été attaqué samedi vers 15h40 par trois individus armés, attendus par un complice en voiture. Un braqueur avait été arrêté rapidement avec une partie du butin. Trois autres étaient activement recherchés.





Les forces de l'ordre avaient bloqué l'accès à la Principauté, empêchant "toute fuite en voiture des deux autres individus et de leur complice qui les attendait avec un véhicule", avait indiqué le gouvernement princier. Une voiture, incendiée par les malfaiteurs, avait été récupéré par la police.





Selon Nice Matin, des coups de feu avaient été entendus et les clients des cafés et commerces aux alentours ont été confinés. Le centre de presse de la Principauté avait précisé qu'il n'y a eu ni otages ni blessés. Les membres du personnel de la boutique Cartier, choqués, ont été pris en charge par une cellule psychologique.