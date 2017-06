VIDEO. Bus encastré sous un tunnel parisien : comment un tel accident a-t-il pu se produire ?

C’est un accident rarissime qui est survenu vendredi au cœur de Paris. Un bus de tourisme à impériale s’est encastré sous le tunnel le cours de la Reine. La vitre à l'avant de la plateforme a été écrasée et quatre personnes - sur les dix-neuf que comptait le car - ont été blessées. L’une d’entre elles s'est retrouvée coincée dans la carrosserie et a dû être "désincarcérée" indiquent les pompiers. Elle souffre d'un traumatisme crânien et a été transportée en urgence à l'hôpital. Reste une question : comment un tel drame a-t-il pu se produire ?