VIDÉO - Combat de rue filmé entre un policier et un jeune : la justice ouvre une enquête

Le déroulé des événements a pu être reconstitué par France 24, qui a contacté "Dybala", le jeune homme de 20 ans qui se bat avec le policier sur la vidéo. Selon le site de la chaîne, il était 3 heures du matin quand quatre jeunes hommes ont installé devant la maison de l'un d'entre eux une table, un écran et une PlayStation, pour jouer au jeu de football Fifa.





Selon Dybala, "la patrouille est venue une première fois. Le policier avec qui je me suis battu par la suite était déjà nerveux et agressif. Il a menacé de nous gazer si on ne rangeait pas la PlayStation. Ses collègues étaient calmes." Puis, toujours selon le jeune homme, la patrouille de police repasse peu de temps après. "Nous avions commencé à ranger quand le policier s’est dirigé vers moi et m’a poussé en me parlant mal ", affirme Dybala. La tension serait alors montée entre les deux hommes. "Il a fini par me mettre une gifle. Moi aussi je suis nerveux et insolent, alors je lui ai dit de se décaler et de me gifler à nouveau s’il ose. Il l’a fait." Les deux hommes se sont ensuite battus.





"Les agents de la patrouille ont dit de ne pas séparer. Et quand le policier est tombé, je l’ai blessé à l’arcade", poursuit Dybala. Sur la vidéo, on voit plusieurs policiers se rapprocher de leur collègue au moment où ce dernier chute. "Le policier est repassé deux jours après rue Raymond Queneau, il m’a nargué en me disant 't’es content, tu fais le buzz'. Cette fois je n’ai pas répondu", raconte également le jeune homme. La préfecture de police n'a pas encore donné sa version des faits.