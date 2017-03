VIDÉO - Coups de feu à l'aéroport d'Orly : "C'était la panique générale", racontent les témoins

Scène de panique ce samedi matin dans l'aéroport d'Orly. Une femme à l’intérieur de l’aéroport pendant les coups de feu témoigne au micro de LCI : "J’étais juste à côté, mon mari était allé aux toilettes. D’un coup, j’entends un gros bruit, tout le monde a commencé à courir (...). Ça fait une heure et demi qu’on est dans le froid, on gèle. Il y a eu un mouvement de panique (…) Tout le monde est venu vers nous nous dire : "évacuez, sortez dehors". Un autre témoin raconte : "Ils ont fermé tous les magasins. Je suis choqué."





"On faisait la queue pour l'enregistrement sur le vol en direction de Tel Aviv quand on a entendu trois ou quatre coups de feu à proximité", a indiqué de son côté à l'AFP Franck Lecam, 54 ans, qui se trouvait samedi matin sur les lieux. "On est tous devant l'aéroport à environ 200 m du hall d'entrée. Il y a des policiers, des secours, des militaires partout qui courent dans tous les sens", a-t-il ajouté.